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Аварія в бухті Халонг: через шторм "Віфа" перекинулося судно з туристами, 34 загинули

Аварія в бухті Халонг: через шторм "Віфа" перекинулося судно з туристами, 34 загинули

У північній частині В'єтнаму перекинулося прогулянкове судно Wonder Sea з 48 туристами та п'ятьма членами екіпажу. Про це повідомляє В'єтнамське інформаційне агентство.

Аварія стався в бухті Халонг в акваторії Південно-Китайського моря під час раптового сильного шторму "Віфа".

Вдалося врятувати 22 людей, знайдено тіла трьох загиблих. За даними місцевих видань, загинуло щонайменше 34 особи, врятовано 11, ще 8 значаться зниклими безвісти.

На місці триває пошуково-рятувальна операція, до неї залучили поліцію, прикордонників та сили ВМФ. Постраждалих доставили до лікарень, серед них є малолітні діти.

Більшість пасажирів були жителями Ханоя, серед них понад 20 дітей, наймолодшому з яких було 3 роки, а старшому пасажиру - 53 роки.

Один із хлопчиків отримав численні травми. Ще один підліток, що вижив, провів 4 години в частково затопленому пасажирському відсіку.  Весь цей час він дихав через невелику щілину.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судноаваріяВ'єтнам
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