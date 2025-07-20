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Президент Азербайджану порадив українцям не миритися з окупацією

Президент Азербайджану порадив українцям не миритися з окупацією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звернувся до України з ключовою порадою, що держава не повинна миритися з окупацією жодної частини своєї території.

Про це Ільхам Алієв заявив під час виступу на Шушинському медіафорумі.

Журналісти запитали в президента Азербайджану про те, що він може порадити Україні як лідер нації, яка відновила територіальну цілісність після трьох десятків років.

Ільхам Алієв зазначив, що вже колись відповідав на подібне запитання кілька років тому. За його словами, цього разу відповідь також не відрізнятиметься.

– Думаю, що це співзвучно зі сподіванням українського народу. Ніколи не погоджуватися на окупацію – це головна порада. Це те, що робили ми, – стверджує він.

Алієв розповів історію Азербайджану, зазначивши, що період Першої Карабаської війни був дуже складним і трагічним для країни через численні жертви. Водночас післявоєнний період був непростим.

Проте поступово Азербайджан почав відроджуватися, а також замислився над поверненням окупованої території. Країна не погоджувалася з такими реаліями, тому почала створювати нові у 2020 році.

Ільхам Алієв звернув увагу, що він був президентом Азербайджану 17 років перед поверненням окупованих територій. Він не приховує, що були моменти, коли віра в справедливість фактично зникала.

Однак була важливою консолідація суспільства, яка дала йому моральну силу як президенту Азербайджану та головнокомандувачу – це стало вирішальним фактором, стверджує Алієв.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Азербайджанвійна в УкраїніАлієв
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