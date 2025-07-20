Усик нокаутував Дюбуа і втретє став абсолютним чемпіоном світу

Бій Олександр Усик vs Даніель Дюбуа був головним у вечорі боксу в Лондоні на "Вемблі". Це поєдинок-реванш, на кону якого стоїть звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC, а Дюбуа — пояс IBF.

Як повідомляє "Суспільне",старт поєдинку видався активним на переміщення по рингу: боксери обмінялись влучними джебами, після чого Даніель намагався атакувати Усика, але українець ухилявся. Наприкінці раунду Олександр двічі лівою влучно пробив в щелепу британця.

У другому раунді Усик пропустив прямий удар від Даніеля, на що відповів серією в корпус. Наприкінці раунду Олександр відтіснив британця на канати та сильним ударом лівою влучив у голову Дюбуа.

На старті третього раунду Дюбуа наніс декілька точних ударів в голову Усика. На це українець відповів декількома двійками, після чого знову лівим прямим ударом пробив по щелепі Даніеля.

Четвертий раунд пройшов переважно у вичікуванні: боксери обмінювались джебами, очікуючи на наближення суперників. Олександр пробував провести серію ударів, але також пропустив декілька атак у корпус.

П'ятий раунд Усик закінчив нокаутом Дюбуа. Українець завдав декілька ударів в голову британця, спершу відправив його у нокдаун, а потім комбінацією ударів у голову і корпус відправив Дюбуа у нокаут.

"Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш", - прокоментував перемогу Усика президент Володимир Зеленський.