До урядовців нарешті дійшло, що треба повернути українські назви іноземним топонімам

Міністерство закордонних справ ініціює повернення до вжитку назв українського походження для іноземних географічних об’єктів.

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він каже, що МЗС провело роботу над виправленням неправильного написання українських топонімів серед іноземних онлайн-ресурсів, медіа, транспорту, публічних місць, державних органів і мистецтва. Хоча час від часу виловлюємо то тут, то там помилкові назви.

Тепер же, за словами Сибіги, варто повертати в національний вжиток назви українського походження для іноземних топонімів.

«Адже ми в Україні кажемо Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Цей список можна продовжувати», — заявив міністр.

Він пояснює, що інші держави та міжнародні організації мають географічні комісії, які складають реєстри географічних назв, тож «таку роботу час провести і в нашій державі». Для цього МЗС ініціює фахове обговорення, широку громадську дискусію та міжвідомчу підготовку необхідних кроків.

Водночас Сибіга наголошує, що використання назв українського походження стосується суто України: «Ми нікому нічого не навʼязуємо».

«Як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів — це насамперед про повагу. Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас лише якщо ми поважатимемо самих себе», — додав він.