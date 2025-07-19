Мати Героя України вважає, що ДБР порушило її право на недоторканність житла

Лілія Авер’янова, мати загиблого льотчика Андрія Пільщикова (Джуса), розкритикувала поведінку правоохоронців Державного бюро розслідувань, які провели обшуки у квартирі її сина у справі директора «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Про це вона розповіла в ефірі «Радіо Свобода».

Авер’янова каже, що дізналася про обшук, коли була в Києві. Під час телефонної розмови працівник ДБР заявив їй, що вони можуть ламати двері, адже справа буцімто була термінова.

Оскільки сама мати пілота не могла бути на місці обшуку, вона попросила сусідку впустити у квартиру правоохоронців.

За словами Авер’янової, працівники ДБР знали, що на момент обшуку Шабуніна не було у квартирі Джуса. Тому, мовляв, причини обшуків, які їй називали — пошук «злочинця», — є безпідставними.

Вона припустила, що правоохоронці, «можна сказати, сфабрикували підстави для обшуку, який не був нагальним».

«Не можна не знати де перебуває військовий, який перебуває на службі. Вони одночасно проводили обшуки в трьох різних місцях. Віталій же не кіт Шредінгера, який може бути і там, і там, і там», — сказала жінка.

Водночас вона наголошує, що не проти самого факту обшуку, але не так, як це зробили ДБР: «Це було бикування, а не професійна робота слідчих».

Крім того, Авер’янової вбачає у діях ДБР перевищення службових повноважень і вимагає службового розслідування, зокрема через те, що ті в підозрі для Шабуніна «засвітили» її харківську адресу, чим «порушили її право на недоторканність житла».

Нагадаємо, у коментарі hromadske мама Джуса розповіла, що обшуки в її харківській квартирі відбулися ще 11 липня.

Матір пілота каже, що вона сама просила Шабуніна пожити в тій квартирі, позаяк за нею ніхто не доглядає. Жінка розповіла, що через вибух у квартирі іноді трапляється прорив труб, тож помешкання потребує догляду. А сам Шабунін там просто «ночував».

Державне бюро розслідувань підозрює антикорупціонера Віталія Шабуніна в систематичному ухиленні від проходження військової служби.

Слідство стверджує, що Шабунін, мобілізувавшись 2022 року, упродовж тривалого часу не з’являвся на службі та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

У ЦПК розповідали, що адвокати не мали змоги вчасно прибути на місця обшуків, а також вказували відсутність відеофіксації процесу вилучення техніки та інших предметів. Зазначали, що правоохоронці вилучили навіть планшети дітей активіста.

Сам Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського «царем» і заявив, що той, «користуючись війною, робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму».

Урешті, суд обрав Шабуніну запобіжний захід — до 20 серпня йому не можна відлучатися без дозволу слідчого прокурора чи суду із села на Харківщині, де базується його військова частина, окрім для виконання завдань за наказом командира.