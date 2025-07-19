Санкції фактично "вбили" трубопроводи "Північний потік". Крім того, ЄС запровадив санкції проти одного з головних нафтопереробних заводів Індії, що переробляють російську нафту.

Про "вбивство" "Північного потоку", як пише DW, заявив Бен Маквільямс, науковий співробітник у галузі енергетичної та кліматичної політики брюссельського аналітичного центру Bruegel. Маквільямс сказав, що серія підводних вибухів пошкодила трубопроводи ще у вересні 2022 року, і все ж ведуться дискусії щодо можливости їхнього відродження в Німеччині.

Ці санкції значно ускладнюють це, додав він. "Це дуже важливий пункт. Будь-хто міг імпортувати з "Північного потоку", ніщо не могло їх зупинити", – сказав він DW. "Але тепер існує заборона, а це означає, що за будь-якого майбутнього сценарію, якою б не була політика дня, рішення про скасування заборони має бути прийняте на рівні Союзу", за згодою всіх держав-членів.

"Заборона на імпорт нафтопродуктів з третіх країн, якщо вони виготовлені з російської нафти, також була досить значною", – додав він.

Відповідно до цього заходу, ЄС запровадив санкції проти одного з головних нафтопереробних заводів Індії, що переробляють російську нафту.

"Вперше ми визначаємо реєстр прапорів та найбільший нафтопереробний завод "Роснефти" в Індії", – написала головний дипломат ЄС Кая Каллас. Якоб Кіркегорд, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона (PIIE), заявив, що підозрює, що Росія продає понад половину свого експорту нафти через тіньовий флот.

Які обмеження діють зараз? З грудня 2022 року ціновий ліміт встановлено на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року обмеження також поширилося на нафтопродукти:

100 дол. за барель для дизпалива;

45 дол. – для мазуту.

Якщо Росія намагається продати паливо дорожче за встановлений ліміт, танкерам, страховим компаніям і кредиторам заборонено обслуговувати такі поставки. Регулятори вимагають від компаній ретельної перевірки документів, щоб переконатися, що нафту з РФ було придбано за ціною нижче 60 доларів за барель.

ЄС і Велика Британія наполягали на зниженні цього ліміту ще з травня 2025 року. Причина в тому, що через падіння світових цін на нафту 60 доларів за барель стали для Кремля досить комфортною і вигідною ціною.

РФ активно пристосовується до обмежень. Один із методів – введення в оману західних компаній експортерами шляхом надання підробленої інформації про порти фактичного навантаження нафти.

Крім того, Росія створила масштабний тіньовий флот для прямого перевезення та продажу нафти в обхід цінової стелі. Цей флот складається переважно зі старих і аварійно небезпечних суден, часто з сумнівними страховками або взагалі без них. Це не тільки дає змогу обходити санкції, а й становить серйозну екологічну загрозу для всього світу.

Проти сотень суден цього тіньового флоту РФ і пов'язаних із ними компаній регулярно запроваджують нові санкції, причому не тільки з боку ЄС. Однак наразі ці обмеження не змогли повністю зупинити реалізацію російської нафти в обхід цінової стелі.