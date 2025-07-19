Зеленський розповів про масштаби нічної атаки на Україну

Російські окупанти в ніч проти 19 липня вчергове здійснили масовану атаку на Україну, запустивши більш ніж 300 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська й Житомирська області.

У Сумах росіяни пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Шостка зазнала комбінованих ударів, а в Одесі пошкоджений житловий будинок: шістьох людей поранено, серед них дитина, а ще одна людина загинула.

Також ракетами й дронами били по Павлограду. Там пошкоджений житловий будинок і важлива інфраструктура.

Зеленський подякував лідерам, які розуміють важливість оперативної реалізації домовленостей з Україною.

«Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, — усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз», — наголосив президент.