Зеленський оголосив про підготовку нових економічних санкцій проти громадян РФ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нових економічних санкцій проти громадян росії як на національному рівні, так і за участі міжнародних партнерів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

Зеленський зазначив, що Україна активно працює над узгодженням санкцій з європейськими партнерами та паралельно готує власні санкційні рішення.

Президент також привітав рішення Європейського Союзу щодо запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, підготовку якого, за його словами, активно підтримувала й українська сторона. Зеленський подякував усім, хто долучився до цього процесу.

ForUA.com нагадує, 18 липня країни ЄС затвердили черговий пакет санкцій проти рф. Одним із головних пунктів стало запровадження нової нижньої цінової межі на російську нафту.