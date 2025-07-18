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Новопризначений глава міноборони Шмигаль обговорив із керівництвом ЗСУ ситуацію на фронті та потреби військових

Новопризначений глава міноборони Шмигаль обговорив із керівництвом ЗСУ ситуацію на фронті та потреби військових

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності держави та потреби захисників. Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

До зустрічі долучився також начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

Шмигаль зазначив, що на цей час іде підготовка нових поставок озброєння для Сил оборони, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

«Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії. Будемо разом працювати над виконанням поставлених завдань задля посилення нашої обороноздатності», - наголосив Шмигаль.

ForUA.com нагадує, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Фото: Денис Шмигаль, Facebook

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніДенис ШмигальМіноборони України
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