Новопризначений глава міноборони Шмигаль обговорив із керівництвом ЗСУ ситуацію на фронті та потреби військових

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності держави та потреби захисників. Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

До зустрічі долучився також начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

Шмигаль зазначив, що на цей час іде підготовка нових поставок озброєння для Сил оборони, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

«Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії. Будемо разом працювати над виконанням поставлених завдань задля посилення нашої обороноздатності», - наголосив Шмигаль.

ForUA.com нагадує, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.