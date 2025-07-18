Зеленський поставив Умєрову завдання: Зброя, переговори та технологічна модернізація

Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустему Умєрову активізувати ключові напрямки роботи для посилення обороноздатності країни. Серед головних завдань — повна реалізація домовленостей щодо поставок зброї, активізація переговорного процесу та зміцнення технологічної складової Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах у п'ятницю, зазначивши, що обговорив з Умєровим роботу РНБО та Ставки, а також його персональні завдання в оборонній та переговорній сферах.
Ключові доручення Президента:
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Зброя та спільні виробництва: Зеленський наголосив на необхідності повної реалізації кожної угоди з партнерами щодо постачання зброї, а також нових спеціальних домовленостей про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.
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Аудит рішень РНБО та Ставки: Проведення аналізу стану виконання вже ухвалених рішень РНБО та Ставки, усунення затримок у реалізації, а також значне зміцнення формату технологічної Ставки для чіткої координації та повного виконання рішень у секторі оборони та безпеки.
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Активізація переговорного треку: Президент наголосив на необхідності більшої динаміки у виконанні домовленостей другої зустрічі в Стамбулі.
Рустем Умєров, зі свого боку, підтвердив готовність до виконання поставлених завдань, окресливши свої пріоритети:
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Координація сектору безпеки та оборони: Забезпечення системної та ефективної синхронізації дій усіх складових. Умєров анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача та представлення Президенту плану дій найближчим часом.
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Поставки озброєння: Продовження координації всіх поставок озброєння, спільних виробництв та партнерств, включно з найбільш чутливими напрямками.
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Технології та інновації: Відновлення повноцінної роботи технологічної Ставки для прискорення технологічної модернізації фронту.
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Переговорний трек: Україна послідовно виступає за справедливий мир і працює над його досягненням у тісній координації з союзниками.
Призначення Рустема Умєрова секретарем РНБО та визначені Президентом завдання підкреслюють стратегічну важливість посилення оборонних спроможностей України та активізації міжнародних зусиль для досягнення справедливого миру.Автор: Галина Роюк