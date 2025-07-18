Реорганізація: в Україні з’явилися мегаміністерства

У новому складі Кабінету міністрів України, затвердженому 17 липня, відбулося значне скорочення кількості посад і міністерств. Уряд Юлії Свириденко тепер складається з 17 членів — це на чотири менше, ніж у попередньому складі під керівництвом Дениса Шмигаля.

Кількість віцепрем’єрів зменшилася з п’яти до трьох, а кількість міністерств — з 19 до 15. Також у новій конфігурації Кабміну відсутня посада міністра Кабінету міністрів.

Скорочення досягнуто за рахунок злиття низки відомств:

- замість трьох окремих міністерств (економіки, захисту довкілля і агрополітики) працюватиме єдине Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства;

- Міністерство соціальної політики і Міністерство нацєдності об’єднано у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності;

- функції Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості передано Міністерству оборони.

Очікується й зміна структури Міністерства культури та стратегічних комунікацій — воно буде реорганізовано в Міністерство культури, а стратегічні комунікації передадуть іншій структурі, ймовірно, агентству.

Серед інших новацій:

- Міністерство цифрової трансформації тепер очолює перший віцепрем’єр, а не просто віцепрем’єр (керівник залишився той самий);

- віцепрем’єр з європейської інтеграції більше не суміщає цю роль із посадою міністра юстиції.

Таким чином, оновлений Кабмін має наступну конфігурацію:

- прем’єр-міністр;

- перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації;

- віцепрем’єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій;

- віцепрем’єр з євроінтеграції;

- 13 профільних міністрів.