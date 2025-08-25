Кому довіряють українці: шокуючі результати нового опитування

Майже всі українці продовжують довіряти Збройним силам України — таку думку висловили 94% респондентів. Однак ставлення до територіальних центрів комплектування (ТЦК) значно нижче і продовжує погіршуватися, свідчить опитування, проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За даними опитування, проведеного у липні 2025 року, ТЦК довіряють лише 24% опитаних, тоді як 68% не довіряють. Для порівняння, у вересні 2024 року ТЦК довіряли 27%, а не довіряли 61%.

Найнижчий рівень довіри українці демонструють лише до Верховної Ради: довіряють 19%, не довіряють 76%.

Ставлення до нового уряду Юлії Свириденко також залишається негативним:

- довіряють — 28%

- не довіряють — 30%

- не змогли відповісти — 42%

Опитування підтверджує, що українці продовжують надавати перевагу ЗСУ як найнадійнішій інституції, тоді як державні структури, зокрема ТЦК і парламент, продовжують залишатися об’єктами скепсису та невдоволення громадян.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру досліджень громадської думки (CISR) Міжнародного республіканського інституту.

