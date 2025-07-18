Умєров отримав нову посаду

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ глава держави підписав 18 липня.

Умєров змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, який очолював РНБО з березня 2023 року. До цього Литвиненко керував Службою зовнішньої розвідки (з 2021-го) і вже мав досвід роботи в Раді національної безпеки — з 2014 по 2019 рік був заступником секретаря.

Рустем Умєров обіймав посаду міністра оборони з вересня 2023-го до липня 2024 року. Призначення Умєрова може свідчити про посилення політичної ролі РНБО в питаннях безпеки та оборони на тлі триваючої російсько-української війни.