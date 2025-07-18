Окупанти захопили нове село і просуваються до кордону з Дніпропетровщиною

Російські окупаційні війська продовжують наступ на півдні Донецької області, просуваючись у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Про це повідомляє український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив інтерактивні карти бойових дій.

Згідно з їхнім звітом, окупанти захопили село Шевченко у Вугледарській міській громаді Волноваського району. Крім того, російські війська просунулися поблизу Зеленого Поля (на південь від Шевченко) та біля Мирного (на північ від Шевченко).

Аналітики відзначають, що ворог "інтенсивно рухається" вздовж адміністративної межі між Донецькою та Дніпропетровською областями, долаючи лісосмуги, села та українські позиції.

Вся ділянка фронту від Олексіївки до Новополя перебуває під постійним тиском із боку російської армії. Основною тактикою ворога залишається масове застосування піхоти, яка зазнає суттєвих втрат, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та розширити контрольовані території в Донецькій області.