Ліга Європи УЄФА: «Шахтар» здолав «Ільвес» і вийшов до другого раунду відбору

Футболісти донецького «Шахтаря» подолали перший кваліфікаційний етап Ліги Європи УЄФА.

Після розгромної перемоги над фінським «Ільвесом» (6:0) «гірники» у гостях, в Тампере, сьогодні розійшлися із суперниками миром - 0:0, передає Укрінформ.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Шахтар» двічі зіграє з турецьким «Бешикташем» (матчі відбудуться 24 та 31 липня).

ForUA.com зазначає, що «Ільвес» продовжить виступ у відборі Ліги конференцій УЄФА протистояннями з АЗ (Алкмаар, Нідерланди).