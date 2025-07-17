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Спорт

Ліга Європи УЄФА: «Шахтар» здолав «Ільвес» і вийшов до другого раунду відбору

Ліга Європи УЄФА: «Шахтар» здолав «Ільвес» і вийшов до другого раунду відбору

Футболісти донецького «Шахтаря» подолали перший кваліфікаційний етап Ліги Європи УЄФА.

Після розгромної перемоги над фінським «Ільвесом» (6:0) «гірники» у гостях, в Тампере, сьогодні розійшлися із суперниками миром - 0:0, передає Укрінформ.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «Шахтар» двічі зіграє з турецьким «Бешикташем» (матчі відбудуться 24 та 31 липня).

ForUA.com зазначає, що «Ільвес» продовжить виступ у відборі Ліги конференцій УЄФА протистояннями з АЗ (Алкмаар, Нідерланди).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболЛіга ЄвропиНовини спорту
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