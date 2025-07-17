СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який командував атакою "Іскандера" по Одесі.

Служба безпеки зібрала доказову базу на одного із керівників Збройних сил РФ, який вчинив воєнний злочин – він віддав наказ на повітряну атаку цивільної інфраструктури Одеси 29 квітня 2024 року, повідомили у СБУ.

В результаті цього удару ворога загинуло восьмеро цивільних, серед них — малолітня дитина. Ще 23 людини постраждали.

За матеріалами справи, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер. На той момент він очолював 12-ту ракетну бригаду Південного військового округу РФ.

Як з’ясувало розслідування, саме він наказав підлеглим застосувати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси.

Для атаки російські військові застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною.

Балістичну ракету було запущено з району селища Новоселівське, яке знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим. За кілька хвилин боєприпас розірвався у повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості.

Під атакою опинилась одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Лєдєреру про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Продовжуються комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.