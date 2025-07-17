Туристичний барометр безпеки: Україна обійшла США та Британію в новому рейтингу

Згідно з останнім рейтингом Numbeo, Україна посіла 81-е місце за рівнем безпеки серед країн світу, що є помітним результатом, зважаючи на те, що країна випередила такі держави, як США, Велика Британія та Білорусь.

Особливість цього рейтингу полягає в його методології: оцінка рівня безпеки базується на сприйнятті звичайних туристів та відвідувачів. Це дає унікальний погляд на те, як люди, що приїжджають до країни, відчувають її безпеку.

Найбезпечніші та найнебезпечніші країни світу

До найбезпечніших країн у 2025 році за версією Numbeo увійшли Андорра, Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Їхні високі позиції пояснюються політичною стабільністю, низьким рівнем злочинності та ефективною роботою правоохоронних органів.

На противагу цьому, найнебезпечнішими країнами в рейтингу названі Венесуела, Папуа-Нова Гвінея, Гаїті, Афганістан, Південна Африка, Бразилія, Перу, Еквадор, Колумбія та Нігерія. Ці країни відзначені високим рівнем насильницької злочинності, політичною нестабільністю, повстаннями та збройними конфліктами, що значно впливає на сприйняття їхньої безпеки.

Позиція України в цьому рейтингу свідчить про те, що, незважаючи на складну внутрішню ситуацію, суб'єктивне сприйняття безпеки туристами є відносно позитивним порівняно з деякими розвиненими країнами.