Польща згортає притулки для більшості українських біженців: нові правила

Польща поступово припиняє функціонування центрів колективного розміщення для українських біженців, що стало можливим після ухвалення відповідного законопроєкту польським урядом. З 1 листопада 2025 року ці притулки прийматимуть лише представників захищених груп: пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Наразі українці мають право на безкоштовне проживання у таких центрах протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі. Після цього періоду, який становить 120 днів, починається період фінансової співучасті. Як зазначила речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек, більше половини мешканців центрів вже проживають там довше безкоштовного терміну та доплачують за проживання та харчування. У Мазовецькому воєводстві наразі проживає 3000 осіб у таких центрах, при цьому доступно ще понад 1000 місць.

Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, що зміни у формах допомоги українським біженцям зумовлені їхніми потребами. "Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", – сказав він.

Програма "Разом до незалежності"

Для близько 6000 біженців, які не належать до захищених груп, планується запустити програму "Разом до незалежності", що фінансуватиметься коштами Європейського Союзу. Ця програма передбачає субсидії на оренду квартир та покриття витрат на курси польської мови, що має допомогти українцям інтегруватися та стати більш самостійними.