Зеленський назвав умову повернення військових додому

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 липня, під час засідання Верховної Ради заявив, що українські військові повернуться додому лише після перемоги над ворогом. Ця заява прозвучала під час гострої словесної перепалки між главою держави та народним депутатом Олексієм Гончаренком щодо термінів служби військовослужбовців.

Інцидент стався під час виступу Президента, фрагмент якого опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Гончаренко звернувся до Зеленського із запитанням про те, коли бійці зможуть повернутися додому.

У відповідь на це запитання, Президент Зеленський рішуче заявив: «(Військові — ред.) повернуться додому, коли ми переможемо ворога, це буде. Ворогів всередині нашої країни немає і ви не ставайте на цей бік. Наші люди заслуговують якісних ротацій. Такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут».

Ця відповідь викликала негативну реакцію з боку Олексія Гончаренка, який вигукнув: «Такі, як ти?! Ганьба!»

Цей обмін репліками підкреслює напруженість у питанні термінів служби військових, яке є вкрай чутливим для українського суспільства. Заява Президента чітко визначає, що головною умовою для демобілізації є повна перемога над агресором.