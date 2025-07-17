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Полiтика

В Раду надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко

В Раду надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко

Народний депутата від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура повідомив, що до Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

"До ВРУ надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України", - сказав він.

Зранку 17 липня комітет з питань організації державної влади розгляне подання.

 
 

Теги:

ВРУСвириденкоЗеленський
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