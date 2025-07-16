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Суспiльство

Полтавську владу підганяють зі спорудженням пам'ятника Симону Петлюрі в місті

Полтавську владу підганяють зі спорудженням пам'ятника Симону Петлюрі в місті

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до Полтавської обласної військової адміністрації щодо прискорення спорудження пам’ятника Симону Петлюрі в Полтаві.

"У зверненні комітет наголосив на важливості належного вшанування у травні 2026 року 100-річчя від дня смерті Симона Петлюри. Центральною подією цих заходів має стати відкриття пам’ятника в місті Полтава — на батьківщині діяча. Сподіваємось на конструктивну та оперативну співпрацю в реалізації цієї важливої державницької ініціативи", - йдеться в повідомленні комітету.

Як відомо, ще у 2021 році Полтавська обласна державна адміністрація оголосила проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження у Полтаві пам'ятника голові Директорії Української народної республіки, головному отаману військ та флоту УНР Симону Петлюрі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПолтаваУНРСимон ПетлюраПОВАпам'ятник
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