﻿
Суспiльство

Верховна Рада збільшила штат СБУ на 10 тисяч осіб та розширила повноваження

Верховна Рада збільшила штат СБУ на 10 тисяч осіб та розширила повноваження

Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону "Про Службу безпеки України", які передбачають значне розширення штату відомства та надання йому нових повноважень. Рішення було підтримано сьогодні на пленарному засіданні парламенту.

Згідно з ухваленими змінами, чисельність Служби безпеки України збільшиться на 10 тисяч осіб. У мирний час штат зросте з 27 тисяч до 37 тисяч, а у воєнний час – з 31 тисячі до 41 тисячі співробітників.

Окрім збільшення штату, закон вносить суттєві структурні та функціональні зміни. Підрозділ боротьби з тероризмом буде ліквідовано. Натомість створюється новий Центр спеціальних операцій "А", чисельність якого становитиме не менше 10 тисяч осіб.

Також важливим нововведенням є офіційне закріплення за СБУ права застосовувати зброю та бойову техніку під час оборони країни. Це положення значно розширює можливості Служби безпеки України у виконанні своїх завдань із забезпечення національної безпеки та оборони.

Ці зміни покликані посилити спроможності СБУ в умовах сучасних викликів та загроз, а також оптимізувати її структуру для ефективнішого виконання поставлених завдань.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУВерховна Рада
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Італія не купуватиме зброю для України
Війна 16.07.2025 12:30:26
Італія не купуватиме зброю для України
Читати
Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати, - Трамп
Полiтика 16.07.2025 12:15:27
Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати, - Трамп
Читати
Премія Еммі-2025: хто претендує на головний телевізійний трофей року
Культура 16.07.2025 11:49:44
Премія Еммі-2025: хто претендує на головний телевізійний трофей року
Читати

Популярнi статтi