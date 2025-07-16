Верховна Рада збільшила штат СБУ на 10 тисяч осіб та розширила повноваження

Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону "Про Службу безпеки України", які передбачають значне розширення штату відомства та надання йому нових повноважень. Рішення було підтримано сьогодні на пленарному засіданні парламенту.

Згідно з ухваленими змінами, чисельність Служби безпеки України збільшиться на 10 тисяч осіб. У мирний час штат зросте з 27 тисяч до 37 тисяч, а у воєнний час – з 31 тисячі до 41 тисячі співробітників.

Окрім збільшення штату, закон вносить суттєві структурні та функціональні зміни. Підрозділ боротьби з тероризмом буде ліквідовано. Натомість створюється новий Центр спеціальних операцій "А", чисельність якого становитиме не менше 10 тисяч осіб.

Також важливим нововведенням є офіційне закріплення за СБУ права застосовувати зброю та бойову техніку під час оборони країни. Це положення значно розширює можливості Служби безпеки України у виконанні своїх завдань із забезпечення національної безпеки та оборони.

Ці зміни покликані посилити спроможності СБУ в умовах сучасних викликів та загроз, а також оптимізувати її структуру для ефективнішого виконання поставлених завдань.