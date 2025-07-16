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Економіка

Керівництво "Укрзалізниці" викрито на багатомільйонній розтраті

Керівництво "Укрзалізниці" викрито на багатомільйонній розтраті

Схему розтрати бюджетних коштів, виділених для оплати праці працівників, організував директор вінницької філії одного з підприємств АТ «Укрзалізниця» спільно з двома своїми заступниками і головним бухгалтером, повідомляє Офіс генпрокурора.

У складі організованої групи вони з березня 2022 року вносили до бухгалтерської документації відомості про нарахування працівникам апарату управління філії доплати за бригадним підрядом, виплата якої на період дії воєнного стану в Україні обмежена.

Спільники протиправно нараховували «надбавки» до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших. За понад 2 роки вони оформили таких доплат на понад 22 млн гривень, частину з яких звертали на свою користь.

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та кошти. 

Накладено арешт на майно директора і головного бухгалтера, а саме нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Трьом підозрюваних обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу ще одному вирішується.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкрзалізницяОГПУ
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