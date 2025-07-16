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Полiтика

Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати, - Трамп

Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про нейтральність своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав він, повторивши, що щотижня з обох сторін гинуть 5-6-7 тисяч осіб, а також гинуть цивільні в містах і містечках.

Про вплив Меланії на чоловіка заговорили після пресконференції в Овальному кабінеті 14 липня, коли Трамп розповідав про особливості своїх розмов з російським правителем, повідомляє "Європейська правда".

"Я йду додому і кажу першій леді: "Я сьогодні розмовляв з Владіміром, у нас була чудова розмова. А вона каже: "О, справді? Але щойно атакували ще одне місто", – розповів Трамп.

Він неодноразово повторював про своє розчарування Росією.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаТрампМеланія
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