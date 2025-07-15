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Війна

Окупанти поширюють фейк про те, що Україна погодилася на вирубку лісів заради західної зброї

Окупанти поширюють фейк про те, що Україна погодилася на вирубку лісів заради західної зброї

Кремлівська пропаганда вигадала нову страшилку. Цього разу - про українські ліси, які начебто підуть в оплату союзникам за військову допомогу. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У мережі поширюють фейковий «документ» нібито від імені Державного агентства лісових ресурсів України. У ньому йдеться про «консервацію природних ресурсів із подальшою передачею союзникам для оплати військової допомоги».

Центр верифікував цю інформацію і повідомляє, що такого документа не існує - він є повністю сфальсифікованим росіянами. «Лист» не зареєстрований у Департаменті забезпечення документообігу при Кабміні, як того вимагає обов’язкова процедура.

У мережі поширюють чергову вигадку росіян про обмін лісу на зброю

Крім того, «документ» не відповідає жодним вимогам діловодства, рясніє орфографічними помилками, має вигадані назви підрозділів Держлісагентства та підписанта, який не має відповідних повноважень.

У Центрі наголошують: подібні фейки є частиною інформаційно-психологічних операцій Росії. Їхня мета — розхитати довіру українців до держави та її союзників. А основана мета — посіяти чергову порцію паніки в стилі: «все розпродають».

Раніше ЦПД повідомляв про розсилку росіянами фейкового «листа від Шмигаля» про нібито евакуацію міністерств на захід України.

 Автор: Богдан Моримух

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лісфейкрашистиЦПД
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