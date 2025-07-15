У фільмі показано, як звичайні українці – діти та дорослі – на тимчасово окупованих територіях стають бійцями невидимого фронту. Героїчні дії простих людей щодня наближають перемогу.
Спеціальні сили оборони України презентували короткометражний фільм «Викладач», присвячений діяльності Руху опору на тимчасово окупованих територіях.
Сюжет стрічки розповідає про викладача, який разом із школярами потай підтримує рух опору і щодня ризикує всім. Його історія — образ тисяч українців, які, незважаючи на страх, залишаються людьми гідності та борються за свободу.
Ключовий меседж фільму — «Роби, що можеш, з тим, що в тебе є, там, де ти є» — нагадує кожному: навіть у найтемніші часи у нас є вибір і сила впливати на хід історії.
Щоб дізнатися більше чи приєднатися до руху опору, зайдіть на opir.org.ua.