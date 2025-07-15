Спеціальні сили оборони України презентували короткометражний фільм «Викладач», присвячений діяльності Руху опору на тимчасово окупованих територіях.

Сюжет стрічки розповідає про викладача, який разом із школярами потай підтримує рух опору і щодня ризикує всім. Його історія — образ тисяч українців, які, незважаючи на страх, залишаються людьми гідності та борються за свободу.

Ключовий меседж фільму — «Роби, що можеш, з тим, що в тебе є, там, де ти є» — нагадує кожному: навіть у найтемніші часи у нас є вибір і сила впливати на хід історії.

Щоб дізнатися більше чи приєднатися до руху опору, зайдіть на opir.org.ua.