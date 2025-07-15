Буданов розкрив Келлогу масштабні плани Кремля щодо війни з НАТО

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов на брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога повідомив, що Кремль готується до масштабного конфлікту не лише з Україною, а й з країнами НАТО, який може тривати до 2036 року.

Буданов наголосив, що імперські амбіції Росії виходять далеко за межі України та охоплюють усю Європу.

"Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною – вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал", – заявив він.

У зустрічі взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник Буданова Вадим Скібіцький та міністр оборони Рустем Умєров. Американській стороні були надані актуальні дані про військовий потенціал Росії та оборонні можливості України.

Кирило Буданов висловив подяку Сполученим Штатам за постійну політичну, економічну та військову підтримку. Президент Зеленський, у свою чергу, назвав переговори з Келлогом продуктивними та ключовими для безпеки України.