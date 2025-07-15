Розкрито план НАТО щодо зброї для України

Сполучені Штати не планують напряму постачати зброю Україні. Натомість, очікується, що країни НАТО нададуть озброєння зі своїх запасів, а потім отримають заміну від США. Ця інформація, що ґрунтується на даних німецького видання Der Spiegel, свідчить про зміну стратегії у військовій допомозі Україні.

Як повідомляє Der Spiegel, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус місяцями працював над угодою, яка б задовольняла США щодо постачання зброї Україні. Його ідея полягала в тому, що США продовжать постачати озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони, а європейські партнери покриватимуть витрати.

За даними Spiegel, Пісторіус вперше обговорив цю ідею з головою Пентагону Пітом Гегсетом наприкінці квітня, запропонувавши Німеччині купити дві системи ППО Patriot у американців і передати їх безпосередньо Україні. Хоча спочатку реакції не було, німецький міністр неодноразово повертався до цієї теми на різних міжнародних зустрічах, включно з зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі та самітом Альянсу в Гаазі.

Зміна риторики Дональда Трампа

Кульмінацією цих переговорів став візит Пісторіуса до Пентагону 14 липня. Того ж дня президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику, заявивши, що кілька країн, які мають американські системи Patriot, передадуть їх Україні та замінять пізніше. Він підкреслив, що ці системи можуть бути розгорнуті "дуже швидко".

Після зустрічі з Гегсетом, Пісторіус підтвердив, що вони обговорювали дві системи Patriot та можливі шляхи подальшої підтримки України системами ППО. Хоча найкращим рішенням для Німеччини було б постачання цих ЗРК з американського арсеналу або безпосередньо від промисловості, Пісторіус зазначив, що Берлін відкритий до іншого варіанту: Бундесвер передає системи Україні, а потім отримує їх заміну від США.

Глава Міноборони Німеччини також продовжує ініціативу, розпочату минулого року, щодо збору коштів від інших партнерів України для придбання систем протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО Марка Рютте, до цієї ініціативи планують долучитися Фінляндія, Канада, Швеція, Велика Британія та Данія.

Ця нова схема військової допомоги відображає зміну позиції США щодо прямого постачання озброєння та підкреслює посилення співпраці та розподілу відповідальності між країнами-членами НАТО у підтримці України.