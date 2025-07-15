Замість дій — розмови: Рубіо повідомив, що дипломатія знову на часі

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції, під час яких обговорювалася ситуація в Україні та на Близькому Сході. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державного департаменту США.

Згідно з інформацією, головною темою обговорення стала російсько-українська війна. Рубіо підкреслив, що пріоритетом адміністрації президента Дональда Трампа є врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

«Говорячи про російсько-українську війну, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається її завершення та врегулювання через переговори», — зазначено в заяві Держдепу.

Окрім України, сторони торкнулися й інших важливих тем, зокрема безпекової ситуації на Близькому Сході та загроз з боку Ірану.

«Рубіо обговорив із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії питання зміцнення стабільності на Близькому Сході та недопущення розроблення й отримання Іраном ядерної зброї», — додали в американському зовнішньополітичному відомстві.

Ці консультації відбуваються на тлі змін у зовнішній політиці США та зростаючих очікувань щодо можливих переговорів між Вашингтоном і Москвою щодо завершення війни в Україні.