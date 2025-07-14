Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як його дружина взяла участь у програмі "Супермама" та показала спосіб життя родини.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Олександр Малєєв — заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальник Управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора.

Дружина посадовця Ганна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що родина орендує будинок в Бучі площею 130 квадратних метрів. Також жінка додала, що не цікавилася вартістю оренди та не може відповісти на це запитання. Оренду будинку прокурор у декларації не вказував. За підрахунками журналістів, оренда такої нерухомості може коштувати близько $3 тис. на місяць.











Також жінка розповіла, що родина живе на два міста — Одеса та Київ. І коли вони мешкають у передмісті столиці, Олександр Малєєв приїздить на вихідні.

У програмі також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва. Жінка розповіла, що для неї та дітей Олександр Малєєв орендує квартиру за 15 тис. грн на місяць та сплачує 30 тис. грн щомісячно. Цю квартиру і видатки посадовець також не зазначає у декларації.

За інформацією журналістів, будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

У декларації за 2024 рік прокурор також зазначає спільну з дружиною власність на нерухомість в Одесі: дві квартири площею 43,7 та 28,9 квадратних метрів та нежитлове приміщення площею 101,7 квадратних метра. Малєєв орендує квартиру у Києві площею 48,3 квадратних метра та квартиру в Одесі площею 73,4 квадратних метра. У квітні 2025 року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 квадратних метрів.

Прокурор спільно з колишньою дружиною володіє HYUNDAI SANTA FE 2013 року випуску та орендує FORD FIESTA 2013 року випуску. Дружина Ганна Малєєва володіє NISSAN TEANA 2008 року випуску.

Дохід від Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік становив 1 344 098 грн та страхові виплати 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $2 500.