Президент США Дональд Трамп у понеділок укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, що одна з причин візиту Рютте до США полягає в тому, "що ми дуже незадоволені – я незадоволений – Росією".

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – додав він.

Президент США укотре заявив, що хоче покласти край повномасштабній війні Росії проти України і "розчарований Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, цього не буде".

"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – сказав Трамп.

Нещодавно президент США чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Він також підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

Раніше ватажок рашистів Владімір Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що протягом найближчих 60 днів планує нову ескалацію на сході України. За словами джерела видання Axios, під час телефонної розмови 3 липня Путін дав зрозуміти: мета – вийти на адміністративні кордони окупованих областей.

Про це Трамп пізніше розповів президенту Франції Емманюелю Макрону, підкресливши, що Путін «хоче забрати все це».

Загалом, якщо резюмувати, президент США виголосив такі тези:

▪️США і НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні коштом європейців.

▪️США введуть 100% імпортні мита для РФ та її торгових партнерів, якщо не буде мирної угоди.

▪️Координацією постачань американської зброї Україні керуватимуть НАТО та постпред США при Альянсі Уітакер.

▪️У війні в Україні гинуть 5 тисяч людей на день.

▪️Мільярди доларів військової допомоги НАТО швидко оплачуватимуть і розподілятимуть на полі бою в Україні.

▪️Україна відчує, що вона сильніша.

▪️17 систем Patriot готується до відправки. Велика кількість з цих систем будуть на полі бою.

▪️Єдина країна, з якою ми поки не змогли домовитися — Росія.

▪️ Я розчарований у президенті Путіні, тому що думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому