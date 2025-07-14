НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок, 14 липня, Трамп підтвердив, що погодився на угоду про постачання зброї до України, а також похвалився, що США виробляють "найкраще військове обладнання у світі".

Нове обладнання буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.

"Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив він.

Рютте, своєю чергою, заявив, що Україна отримає "величезну кількість військової техніки".

"Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів", – сказав він.

Генсек НАТО заявив, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди, зокрема він згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію.

Також США введуть імпортні мита в розмірі 100% проти РФ та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто угоди протягом 50 днів, заявив Трамп.

США та НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні за рахунок європейців, - додав американський лідер. Також він заявив, що незадоволений Росією.