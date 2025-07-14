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Полiтика

Шмигаля відправлять у відставку 16 липня, - депутат

Шмигаля відправлять у відставку 16 липня, - депутат

Питання про звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Верховна Рада розгляне у середу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Завтра робочий день в Раді: бюджет, продовження воєнного стану та мобілізації, створення спецтрибуналу. Середа, 16 липня… звільнення премʼєра", - написав Железняк у фейсбуці у понеділок.

За словами народного депутата, у четвер парламент планує затвердити склад нового уряду та програму його дій.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністру Юлії Свириденко очолити уряд.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Верховна РадаКабмінВРУпрограма діяльності урядуДенис Шмигаль
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