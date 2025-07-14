Вижила, бо пила воду з калюж і спала в печері: німкеня 11 діб провела в хащах Західної Австралії

Німецька туристка загубилася в Західній Австралії, де 11 днів блукала австралійським бушем. Сама дівчина розповіла, що все сталося після того, як вона потрапила в аварію.

Заяву д івчини 14 липня оприлюднила поліція штату. Також її історію розповіло BBC .

Австралійські правоохоронці показали фото 26-річної Кароліни Вілги в лікарні в місті Перт після того, як її нарешті знайшли 11 липня.

Туристка 11 днів блукала хащами Західної Австралії. За словами поліції, протягом того часу вона пила воду з калюж та спала в печері.

«Дехто може замислитися, чому я взагалі вийшла з машини, хоча в мене там були вода, їжа та одяг. Відповідь така: я втратила контроль над керуванням автівкою та покотилась униз по схилу», — розповіла дівчина у своїй першій публічній заяві.

Під час аварії вона сильно вдарилася головою, після чого залишила автівку «в розгубленому стані та заблукала».

Її знайшла водійка Таня Генлі більш ніж за 30 км від місця, де туристка залишила свій фургон. Генлі розповіла австралійському мовнику ABC, що побачила Вілгу, яка махала рукою на узбіччі дороги, і що вона була у «крихкому стані», страждала від виснаження, зневоднення, укусів комах і мала поранену ногу.

«У цьому буші все дуже колюче. Я просто не можу повірити, що вона вижила. На ній не було взуття, вона обмотала ногу», — сказала Генлі.

Перед порятунком туристку востаннє бачили на її фургоні 29 червня в магазині в місті Бікон.

Порятунок відбувся завдяки «чистій удачі», сказали в поліції. Сама Кароліна наголосила, що «неймовірно вдячна», що вижила, вона також подякувала людям за підтримку під час пошуків та перебування в лікарні.

«Я впевнена, що вижила тільки завдяки цьому неймовірному потоку підтримки. Думка про всіх людей, які вірили в мене, шукали мене і продовжували вірити, давала мені сили йти далі в найтемніші моменти. За це я хочу подякувати вам від щирого серця», — заявила дівчина.