Французький стендап-комік та актор Бан Гей Мін, відомий своєю роллю у фільмі «Астерікс та Обелікс: Піднебесна імперія», загинув у Парижі у віці 43 років. Його тіло було знайдено біля будинку в 17-му окрузі після падіння з висоти восьмого поверху.

За попередніми даними, актор загинув унаслідок нещасного випадку. Як повідомляє видання Le Parisien, Бан Гей Мін послизнувся на балконі, коли намагався дістати свій мобільний телефон, що впав у водостічну трубу. За словами джерела у поліції, телефон разом із попільничкою було знайдено у ринві.

Продюсер Філіпп Дельмас підтвердив трагедію. «З нескінченним сумом ми змушені оголосити про трагічну смерть нашого друга, нашого чудового артиста Бан Гей Міна. Згідно з наявними у нас доказами, намагаючись дістати телефон, Бан послизнувся і впав з висоти», – написав він. Наступного ранку артист мав вилетіти до Монреаля.

Бан Гей Мін, який мав прізвисько «Смішний китаєць», зробив собі ім’я завдяки виступам у Jamel Comedy Club. Він знявся у таких фільмах, як «Шеф» (2012) та «Астерікс та Обелікс: Піднебесна імперія» (2023).

Нещодавно 43-річний комік розпочав новий тур зі своїм шоу “Kill Bun”, який мав тривати до 2026 року. У своїх виступах він поєднував самоіронію з соціальною критикою, досліджуючи такі теми, як психічне здоров’я, расизм та культурні упередження.

«Своїм гострим, часто провокативним гумором Бан Гей Мін досліджував соціальну напруженість, расизм і культурні упередження, поєднуючи самоіронію з соціальною критикою. Він був своєрідним голосом на комедійній сцені, що поєднував сміх і роздуми», ‒ йдеться в офіційному повідомленні про смерть актора.