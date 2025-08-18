﻿
Суспiльство

Людські життя в "Ібіці" - дешевші за троси

У популярному одеському нічному клубі «Ібіца» сталася шокуюча подія – під час акробатичного номера «Медуза» обірвався трос, і повітряна гімнастка з криком зірвалася вниз. Страхувального обладнання на ній не було.

Але справжній скандал почався після падіння: за словами очевидців, адміністрація клубу не лише не поспішала викликати швидку, а й перешкоджала відвідувачам робити це самостійно.

«Дівчина лежала на підлозі, корчилася від болю, кричала. Нам забороняли телефонувати до медиків, виганяли з території. Лише завдяки небайдужим людям швидку все ж викликали», – пишуть відвідувачі у соцмережах.

За їхніми словами, артистка впала прямо на пластиковий стілець – дивом уникнувши ще більшої трагедії. Швидка приїхала тільки після численних спроб публіки самостійно організувати допомогу.

Наразі дівчину госпіталізовано, її стан тримають у таємниці.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки». У клубі «Ібіца» подію досі не коментують.

Скандал у соцмережах набирає обертів: користувачі звинувачують власників клубу у повній зневазі до безпеки артистів та відвідувачів.

Чи стане ця історія останньою краплею для «Ібіци» – покаже розслідування. Але факт залишається фактом: шоу мало закінчитися оваціями, а завершилося трагедією.

