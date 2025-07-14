ППО для України та санкції проти РФ: деталі зустрічі Зеленського з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США, обговоривши ключові питання, що стосуються шляху до миру та посилення обороноздатності України. Зустріч відбулася 14 липня.

За словами Зеленського, під час розмови основна увага приділялася практичним крокам для наближення миру. Серед головних тем були:

Посилення протиповітряної оборони (ППО) України: Йшлося про потреби України в сучасних системах ППО для захисту від російських атак.

Спільне виробництво та закупівля озброєння: Обговорювалися можливості спільного виробництва оборонного озброєння та його закупівля разом з європейськими партнерами.

Санкції проти Росії: Важливим пунктом розмови стало посилення санкційного тиску на Росію та на тих, хто надає їй допомогу.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на лідерство Сполучених Штатів у питанні протидії агресії. "Зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою", – зазначив він, наголошуючи на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти для припинення російської агресії.