Візит Келлога: що насправді шукає спецпосланець США в Україні

Спеціальний посланець США з питань України Кіт Келлог перебуває з візитом в Україні. Головною метою його поїздки є збір інформації щодо поточної ситуації всередині країни, зокрема на тлі посилення повітряних атак ворога та загрозливого можливого російського наступу. Про це повідомив політолог Володимир Фесенко в коментарі для "РБК-Україна".

Не зустріч заради зустрічі: Акцент на оцінці реального стану справ

За словами Фесенка, хоча ймовірність зустрічі Келлога з Президентом України існує (враховуючи їхню недавню зустріч у Римі), вона не є основною метою візиту. Натомість, головне завдання американського посланця – безпосередня оцінка ситуації на місцях.

"Я думаю, мета №1 для Кіта Келлога – оцінити безпосередньо на власні очі та через спілкування з нашими військовими стан ситуації", – зазначив політолог.

Очікується, що Келлог може відвідати деякі прифронтові регіони та міста, а також спілкуватися з українськими бійцями. Його цікавитимуть питання щодо військового наступу, ефективності зусиль США у його стримуванні, а також нагальна потреба України в конкретних видах озброєння, не обмежуючись лише системами ППО та Patriot.

Людський потенціал та стійкість України

Фесенко не виключає, що під час візиту Келлог також може порушити питання людського потенціалу через потенційну нестачу бійців на фронті. Його цікавитимуть можливості тилу та загальна здатність України витримати продовження війни, особливо з огляду на ймовірну ескалацію та можливий російський наступ у другій половині літа.

"Ну і настрої України, як українці – готові чи не готові витримувати продовження війни. І навіть політичні зміни, які можуть відбутися під час поточного тижня, я думаю, це теж актуально для Келлога, який є головним зв'язковим, переговорником з адміністрації Трампа", – додав політолог.

Очікування від США: Зброя та санкції

За словами Фесенка, відновлення постачання озброєння Україні може змусити диктатора Володимира Путіна повернутися до переговорів, оскільки голова Кремля розраховував на те, що Штати "кинуть" Україну.

Політолог припускає, що першим американським пакетом допомоги, ймовірно, стане протиповітряна оборона (ППО) та ракети до неї. Після цього, можливо, вирішуватиметься питання щодо інших видів зброї, потрібних Силам оборони.

Крім того, Фесенко вважає, що під час візиту Келлога також обговорюватимуться питання санкцій: "Які саме санкції, як більш ефективно тиснути на Росію... Я думаю, все це теж буде оговорюватись з Келлогом, щоб виробити найбільш ефективні рішення, яким чином змусити Росію повернутися до переговорів".