Справу підсанкційної співвласниці iBox Bank Альони Шевцової передано до суду

Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо фінансових махінацій високопосадовців iBox Bank та скерували кримінальне провадження до суду. Співвласниця банку Альона Шевцова та дві її посібниці відповідатимуть за відмивання 5 млрд грн.

Розслідування фінансових зловживань керівництва iBox Bank ведеться майже два роки. БЕБ вдалося встановити , що з 2021 року співвласниця та Голова наглядової ради Ibox Bank Альона Шевцова налагодила ефективну фінансову схему відмивання грошей за допомогою так званого “міскодингу”. Безліч людей поповнювали рахунки через термінали iBox, вказуючи неправдиві дані про призначення платежу. Наприклад, у квитанції про оплату могло бути написано “поповнення мобільного” або “рахунок за інтернет”. Банківські структури щоденно проводять такі платежі, тому такі транзакції не викликали особливої уваги.

Насправді, гроші йшли на ігрові акаунти нелегальних онлайн-казино. Альона Шевцова завчасно створила 20 фіктивних юросіб, кожна з яких “відкрила рахунок” в iBox Bank. На ці рахунки і поступали нелегальні поповнення ігрових акаунтів та передавались на користь грального бізнесу. Детальніше про справу дізнайтеся у публікації видання “Капітал” .

Сама Альона Шевцова та обидві її посібниці втекли за кордон. Тому БЕБ звернулося до суду, щоб отримати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування за відсутності підозрюваний. Надання такого дозволу стало окремою проблемою. Судді Личаківського районного суду м. Львова заявили про безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування під час ухвали рішення. Також, суд арештував двох топ-менеджерів iBox Bank у якості запобіжного заходу. Тим не менш, дозвіл було надано, і БЕБ провело необхідне розслідування та зібрало докази правопорушень.

Впродовж тривалого часу всім трьом підозрюваним вдавалося ухилятися від слідства. Проте нещодавно справа отримала неочікувану підтримку: стало відомо, що Ірину Циганок затримали польські правоохоронці у рамках міжнародної співпраці з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної.

Головна фігурантка справи – співвласниця та колишня Голова наглядової ради iBox Bank Альона Шевцова – все ще знаходиться у міжнародному розшуку. І навіть за особистої відсутності всіляко затримує розгляд справи. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання”, – заявляли у БЕБ.