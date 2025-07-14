Німеччина хоче купити системи Patriot у США для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Німеччина веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливості придбання двох систем протиповітряної оборони Patriot. Ці системи, у разі успішного завершення перемовин, будуть передані Україні для зміцнення її протиповітряної оборони.

В інтерв'ю для Financial Times Пісторіус зазначив, що запаси систем Patriot у Німеччини значно вичерпані. З 12 "критично важливих" систем, які мала Німеччина, три вже були надані Україні. Ще дві системи наразі знаходяться в Польщі, а одна постійно перебуває на технічному обслуговуванні або задіяна у навчанні. Таким чином, за словами міністра, у Німеччини залишилося лише шість систем.

"Це справді занадто мало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше", – підкреслив Пісторіус, наголошуючи на обмежених можливостях Німеччини щодо подальших прямих поставок.

Міністр повідомив, що він обговорить пропозицію про купівлю систем у США, яку він зробив голові Пентагону Піту Гегсету минулого місяця. Цей крок свідчить про пошук альтернативних шляхів підтримки України в умовах виснаження власних військових запасів.

Водночас, Пісторіус вкотре наголосив, що Німеччина не постачатиме Україні свої далекобійні ракети Taurus. Це рішення залишається незмінним, попри нещодавні поновлені запити Києва та посилення повітряних атак з боку Росії.