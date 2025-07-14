Ядерна безпека під прицілом: МАГАТЕ фіксує Сотні Пострілів на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння після того, як увечері 12 липня на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) було зафіксовано сотні пострілів зі стрілецької зброї. Інцидент, що тривав близько години, починаючи з 22:00 за місцевим часом, був визнаний "незвичайним" за даними МАГАТЕ.

Під час обходу території станції наступного дня команда МАГАТЕ виявила численні гільзи малого калібру, розкидані поблизу реакторних блоків 5 та 6. На щастя, ознак розбитих вікон чи інших фізичних пошкоджень не було виявлено. Наразі команда МАГАТЕ на ЗАЕС активно збирає додаткову інформацію про цей інцидент.

Генеральний директор Гроссі наголосив на неприпустимості такої військової діяльності на або поблизу великої атомної електростанції. "Така військова діяльність на великій атомній електростанції або поблизу неї є явно неприйнятною", — заявив він.

Окрім стрілянини, Гроссі також висловив свою "глибоку стурбованість" збільшенням використання безпілотників поблизу атомних електростанцій з початку цього року. Він підкреслив, що така зброя становить серйозну загрозу ядерній безпеці.

"Ми спостерігаємо ескалацію ударів дронів під час цієї війни, що також впливає на атомні електростанції України та потенційно наражає їх на ще більшу небезпеку. Як я неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об'єкт ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинений", — підсумував генеральний директор МАГАТЕ.

Цей інцидент вкотре підкреслює крихкість ситуації навколо Запорізької АЕС, яка перебуває під окупацією, та постійні ризики для ядерної безпеки в умовах триваючої війни.