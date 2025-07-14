З початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило 991 кримінальне провадження щодо ухилення від військової служби, йдеться в офіційному повідомленні Бюро.

За даними ДБР, до відповідальності притягують не лише пересічних громадян — серед фігурантів також місцеві депутати, чиновники та навіть громадські активісти.

"Під час повномасштабного вторгнення рф одним із основних напрямків роботи ДБР є протидія ухиленням від військової служби. На жаль, це явище стало досить поширеним", — зазначили у Бюро.

Наразі підозру оголошено 329 особам, 286 справ уже передано до суду, 119 осіб отримали вироки.