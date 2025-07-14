﻿
Війна

Тилові "герої": серед ухилянтів - депутати, активісти та чиновники

Тилові "герої": серед ухилянтів - депутати, активісти та чиновники

З початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило 991 кримінальне провадження щодо ухилення від військової служби, йдеться в офіційному повідомленні Бюро.

За даними ДБР, до відповідальності притягують не лише пересічних громадян — серед фігурантів також місцеві депутати, чиновники та навіть громадські активісти.

"Під час повномасштабного вторгнення рф одним із основних напрямків роботи ДБР є протидія ухиленням від військової служби. На жаль, це явище стало досить поширеним", — зазначили у Бюро.

Наразі підозру оголошено 329 особам, 286 справ уже передано до суду, 119 осіб отримали вироки.

 

Теги:

дбрухилення від мобілізації
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Київщині поліціянти вбили чоловіка, який кинув у них гранату
Надзвичайні події 13.07.2025 17:32:00
На Київщині поліціянти вбили чоловіка, який кинув у них гранату
Читати
Широке використання дронів завело війну в глухий кут, - WSJ
Війна 13.07.2025 17:17:31
Широке використання дронів завело війну в глухий кут, - WSJ
Читати
На дорогах України перевірятимуть пасажирські автобуси
Суспiльство 13.07.2025 17:09:00
На дорогах України перевірятимуть пасажирські автобуси
Читати

Популярнi статтi