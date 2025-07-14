Покровськ під натиском: ворог атакує одразу на кількох напрямках

Окупанти активно намагаються прорвати українську оборону на Покровському напрямку. Про це повідомило ОСУВ "Хортиця" у своєму зведенні.

Згідно з повідомленням, ворог здійснив спроби прориву в районах населених пунктів: Русин Яр, Володимирівка, Полтавка, Новоторецьке та Попів Яр.

Війська РФ продовжують застосовувати масовану артилерію, штурмову авіацію та дрони-камікадзе в межах широкомасштабної спроби змінити ситуацію на свою користь.

"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", — йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Покровський напрямок на Донеччині залишається одним із найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генеральний штаб ЗСУ неодноразово фіксував збільшення інтенсивності боїв у цьому районі.

Ще на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію, а подекуди — навіть перехопити тактичну ініціативу. "Покровський напрямок — одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", — зазначив Сирський.

Проте поточна динаміка свідчить про нову хвилю ворожої активності з метою прориву і взяття тактичного контролю над низкою населених пунктів.