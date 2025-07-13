Убивцями полковника СБУ були чоловік і жінка, громадяни іншої країни

Агенти російських спецслужб, які вбили полковника СБУ Івана Воронича в Києві, були громадянами іншої країни.

Про це повідомила Національна поліція.

Правоохоронці встановили, що причетними до вчинення злочину були чоловік та жінка, громадяни іншої країни. І хоча поліція не надає подробиць щодо цього, наше джерело у правоохоронних органах розповіло, що ті були громадянами Азербайджану.

Нагадаємо, за даними слідства, їхній куратор наказав слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом керівник передав кілерам координати схрону, де був пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Під час затримання вранці 13 липня підозрювані чинили збройний опір, тож їх ліквідували.

Спецоперацією з пошуку вбивць особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

10 липня в Голосіївському районі Києва убили співробітника СБУ. За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Газета New York Times писала, що полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого напередодні застрелили в Києві, служив у підрозділі, який наступав на Курську область росії у 2024 році. Раніше він також керував групою, яка ліквідувала проросійського бойовика Арсенія Павлова, відомого за псевдонімом «Моторола».