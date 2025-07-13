У неділю, 13 липня, у Нью-Джерсі відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу 2025, де зустрінуться "Челсі" та Парі Сен-Жермен.



Матч пройде на MetLife Stadium – арені, яка вміщує понад 80 тисяч глядачів. Початок гри о 22:00 за Києвом.



Для "Челсі" це шанс здобути другий титул Клубного чемпіонату світу, тоді як ПСЖ вперше бере участь у цьому турнірі.



"Челсі" мав деякі проблеми у групі (поразка від бразильського "Фламенго" 1:3), але досить впевнено переграв у півфіналі іншій клуб з Ріо-де-Жанейро "Флуміненсе" – завдяки двом голам, забитим знову ж таки бразильським новачком, вихованцем "Флу", Жоао Педро.



ПСЖ в групі також мав поразку від бразильського клубу "Ботафого" 0:1, але у всіх інших матчах виглядає бездоганно. Він катком переїхав у півфіналі "Реал" Мадрид (4:0). І взагалі у трьох іграх плей-офф має різницю 10:0!



Несподіванки не сталося – у фіналі Клубного чемпіонату світу зіграють саме ті команди, які всі й очікували там побачити після групової стадії.

"Челсі" пощастило із суперниками і важко оцінити реальну силу лондонців. А от ПСЖ, дійсно, впевнено перемогли топконкурентів — "Атлетіко", "Баварію" та "Реал".



ПСЖ — без перебільшення, найкраща команда світу 2025 року і перемога на Клубному чемпіонаті світу буде логічним завершенням сезону. До речі, це може бути унікальний рекорд – "пента" – пʼятий трофей у цьому році!



Фаворитом протистояння спеціалісти та букмекери одностайно вважають парижан.