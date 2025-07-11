Мерц: РФ має виплатити Україні 500 млрд євро за завдану шкоду

Росія зобов'язана виплатити 500 млрд євро за збитки, завдані Україні під час збройного вторгнення. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на конференції з відновлення України у Римі.

За словами глави німецького уряду, допоки збитки не буде відшкодовано, Москва не повинна отримати доступ до заморожених на Заході активів.

– Росія завдала величезної шкоди за понад три роки війни. Ми оцінюємо майнові збитки приблизно в 500 мільярдів євро. Росія повинна заплатити за ці збитки. Доки цього не станеться, Росії не можна і не буде надано доступ до заморожених російських активів.

Я також хотів би ще раз наголосити: заморожування залишатиметься чинним; використання відсотків або доходів від активів буде здійснюватися відповідно до механізму, який ми окреслили. Самі активи також будуть ліквідовані, якщо необхідно, у зв'язку з відповідною угодою, – заявив Мерц.

ForUA.com нагадує, раніше під час виступу в Бундестазі, канцлер Мерц заявив, що уряд Німеччини планує і надалі підтримувати Україну, "навіть попри опір лівих та проросійських правих". Також канцлер заявив, що завершити російську агресію шляхом переговорів неможливо, коли військова сила використовується, щоб "поставити під сумнів право на існування цілої країни та знищити політичну свободу всього європейського континенту".