Шабуніна звинувачують шахрайстві та в ухиленні від військової служби

ДБР повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

"Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ. Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю", - повідомляє ДБР.

Він, мобілізувавшись у 2022 році упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії - без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення) – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.