Більше 4200 українців відмовилися від проходження ВЛК цього року: які регіони лідирують за кількістю ухилянтів

Понад 4200 військовозобов’язаних в Україні відмовилися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) з початку поточного року. Про це повідомляють у Міністерстві оборони, наголошуючи на значній кількості несплачених штрафів за такі порушення.

За даними Міноборони, більшість штрафів виписують за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Ця стаття охоплює не лише відмову від ВЛК, а й неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), порушення правил військового обліку та інші пов'язані провини.

Незважаючи на значну кількість порушень, лише 488 осіб сплатили штрафи, принісши до бюджету понад 8 мільйонів гривень. Ця тенденція до несплати штрафів викликає занепокоєння. За словами Федієнка, це питання потребує додаткової уваги з боку парламентських комітетів.

Подібна ситуація спостерігалася і в попередні роки. Так, у 2024 році найбільшу кількість ухилянтів зафіксували у Києві та Київській області. Хоча точні дані щодо лідерів за відмовами від ВЛК у поточному році не наводяться, попередня статистика дає підстави припускати, що столичний регіон залишається серед "лідерів" за цими показниками.

Ситуація з відмовами від ВЛК та несплатою штрафів є важливим питанням, що потребує системного підходу для забезпечення дотримання законодавства у сфері військового обов'язку.