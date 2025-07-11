Офіс Генерального прокурора заявив, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) була обізнана про аварійний стан тунелю метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська", але приховувала цю інформацію. Ця заява пролунала на тлі розслідування причин закриття згаданої ділянки метро.

Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, наявні докази свідчать про те, що керівництво КП "Київський метрополітен" знало про критичний стан тунелю. Зокрема, наводяться слова тодішнього керівника підприємства, який заявляв, що на цій ділянці "завжди була дупа" через постійне протікання води в тунель. Хоча ім'я керівника не вказується в повідомленні, на той момент КП "Київський метрополітен" очолював Віктор Брагінський.

Особливий резонанс викликає аудіозапис розмови, в якій, імовірно, Брагінський спілкується з головним інженером. В цій розмові головний інженер запитує: "Як сказати меру, щоб не спиздіти, що ситуація стабільна, але провалилась вона вже давно". Цей фрагмент вказує на можливу спробу ввести в оману міського голову щодо реального стану справ.

Наразі триває досудове розслідування. У разі підтвердження висунутих звинувачень, посадовцям може загрожувати відповідальність за службову недбалість та інші правопорушення, що призвели до значних незручностей для киян та мільйонних збитків. Ситуація викликала значне занепокоєння серед громадськості та вимагає детального вивчення всіх обставин.