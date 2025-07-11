У Києві неподалік станції метро двоє гопників пограбували адвоката

На Лісовому масиві у Деснянському районі столиці двоє місцевих мешканців побили та пограбували адвоката. Напад стався ввечері неподалік від станції метро, коли чоловік пішки повертався додому.

Як повідомляє поліція Києва, двоє чоловіків спровокували конфлікт із перехожим. Під час словесної перепалки вони повалили 35-річного адвоката на землю й почали бити його по голові. Після цього нападники зняли з нього годинник, забрали рюкзак із документами та цінними речами і втекли.

Грабіжників вдалося швидко розшукати та затримати. Ними виявилися безробітні жителі Києва віком 42 та 45 років. Під час обшуків у них вилучили викрадені речі. Нападникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує від семи до 10 років тюрми.

Суд взяв підозрюваних під варту без права виходу під на заставу.